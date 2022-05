In der Puntigamer Straße kam es heute in der Früh zu einem Brand in einem weitläufigen Dachstuhl. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Nachlösch- und Sicherungsarbeiten.

In der Folge kam es am Morgen zu einem großen Stau in Puntigam vom Center West am Weblinger Gürtel weiter in die Puntigamer Straße Richtung Osten, Gmeinstraße, Rudersdorfer Straße und Triester Straße auf der Höhe Billa Plus.

Durch die aus unserer Sicht sehr unklare Situation durch eine eventuell falsche Positionierung der Polizei, sahen sich viele Autofahrer:innen gezwungen, gegen Einbahnen zu Fahren um den Bereich wieder verlassen zu können.

Foto: BF Graz