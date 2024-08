SK Sturm Graz zum Saisonauftakt zu Gast bei steirischer Landesspitze

Landeshauptmann Drexler in seiner Rede beim Empfang: "Wir wissen um die Sorgen, die es mit der Infrastruktur gibt. Wir wissen um die Sorgen, die es insbesondere hier in der Landeshauptstadt Graz gibt." SK Sturm Präsident Jauk "Wir wissen, dass das an der Stadt Graz liegt. Das ist nun mal so, es ist der formelle Zugang. Aber ich hoffe, dass irgendwann demnächst etwas auf dem Tisch liegt, wo ihr beide die Spitze der Landesregierung auch beweisen könnt, wie wichtig es euch ist."

Zur Würdigung der Leistungen in der abgelaufenen Saison – Meistertitel in der Fußball-Bundesliga und ÖFB-Cupsieg – luden Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang am 14. August 2024 den SK Sturm Graz zum sommerlichen Empfang in die Orangerie im Grazer Burggarten.

Die großen Erfolge, die der SK Sturm in den vergangenen Monaten feiern durfte, sind das Ergebnis von harter, konsequenter Arbeit. Das Team rund um Präsident Christian Jauk hat sportlich einfach höchst professionelle Leistungen abgerufen und die starke Konkurrenz eindrucksvoll hinter sich gelassen. Herzliche Gratulation zur herausragenden Saison und zu einem Stück steirischer Fußballgeschichte. Ein Wahnsinnserfolg, auf den die Steiermark einfach nur stolz sein kann.

so Christopher Drexler und Anton Lang.

Christian Jauk, Präsident des SK Puntigamer Sturm Graz:

Die heutige Einladung war eine schöne Würdigung vonseiten des Landes, über die wir uns als SK Sturm sehr freuen und die wir als Auszeichnung für den Verein, sowie auch für die gesamte Sturmfamilie sehen. Wir spüren jeden Tag, dass wir mit unseren Erfolgen eine Euphorie in der Steiermark und ganz Österreich, die weit über die reinen Fußballfans hinausgeht, erzeugen konnten und freuen uns daher sehr, dass das von Seiten des Landes gesehen wird.

Dreimal, in den Saisonen 1998/1999, 1999/2000 und 2000/2001, war der SK Sturm bereits in der Champions-League vertreten. Der erste Spieltag in der neuen Champions-League-Saison findet vom 17. bis 19. September 2024 statt.

Fotos: Steirerwerk / Inside Graz