Schwimmschulkai: Kollision von drei Radfahrern am Geh- und Radweg

Gegen 17.40 Uhr fuhr am 25. August ein 68-jähriger Grazer mit seinem Citybike samt Fahrradanhänger am rechten Rand des Geh- und Radweges im Bereich des Schwimmschulkais in Richtung stadteinwärts. Als ein nachfolgender 67-jähriger Radfahrer aus Graz den vor ihm fahrenden 68-Jährigen links überholte, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Dieser war mit einem Mountainbike in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen und soll laut Zeugenangaben unmittelbar zuvor mehrere Fußgänger sowie Radfahrer überholt haben und äußerst schnell in der Mitte des Geh- und Radweges unterwegs gewesen sein.

In Folge der Kollision zwischen dem im Überholvorgang befindlichen 67-Jährigen und dem entgegenkommenden gleichaltrigen Radfahrer kam auch der 68-jährige Radfahrer zu Sturz. Dieser erlitt lediglich leichte Verletzungen bzw. Abschürfungen am Bein und wollte keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Von den unmittelbar kollidierenden Radfahrern erlitt auch der 67-jährige Grazer leichte Verletzungen. Er wurde ambulant im UKH Graz behandelt. Der 67-Jährige aus Graz-Umgebung erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert, wo er stationär behandelt wird.

Foto: Symbolbild