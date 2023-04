Schwer verletzt: Neunjährige stürzt mit Tretroller und streift Auto

Gegen 16:30 Uhr fuhr eine neunjährige Grazerin mit einem Tretroller am Mittwochnachmittag in der Kapellenstraße im Bezirk Straßgang stadteinwärts in nordöstliche Richtung. Vor ihr fuhr eine Freundin ebenfalls mit einem Tretroller. Aufgrund eines sich annähernden Autos bremste die Freundin ab. Die Neunjährige dürfte ihr mit dem Tretroller aufgefahren sein und das Gleichgewicht verloren haben.

Währenddessen lenkte ein 38-Jähriger seinen Pkw in der Kapellenstraße in südwestliche Richtung. Als er sich auf der Höhe der beiden Mädchen befand, dürfte die Neunjährige soeben zu Sturz gekommen sein. Laut Angaben des 38-Jährigen dürfte die Neunjährige die rechten Fahrzeugseite gestreift haben.

Die Neunjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie gebracht.