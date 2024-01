Raub in Supermarkt: Staatsanwaltschaft ordnete Foto-Veröffentlichung an

Ein bislang unbekannter Täter raubte am 13. Oktober 2023 die Geldlade einer Registrierkasse. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg, weshalb die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung des beiliegenden Fotos anordnete.

Gegen 13:30 Uhr betrat die männliche Person einen Supermarkt. Beim Wechseln der Kassenbedienung riss der Mann der 20-jährigen Kassiererin plötzlich und unter erheblicher Kraftanwendung die Geldlade aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Kunde versuchte den Flüchtenden zu stoppen, wurde von diesem jedoch mit einem Messer bedroht. In der Geldlade befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Mann, etwa 40-50 Jahre alt, dunkle lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren.

Der Täter war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler langer Hose. Er trug eine Einkaufstasche bei sich.

Hinweise zur Identität der abgebildeten Person sind erbeten an den Journaldienst des Kriminalreferats, 059133/65 3333.

Aktualisierung 17 Uhr 16: Die Lichtbildfahndung führte zu zahlreichen Zeugen, welche den Räuber erkannt haben. Der 56-jährige Räuber konnte in den Mittwochmorgenstunden, 10. Jänner 2024, festgenommen werden und zeigte sich geständig. Er wird in die Justizanstalt Graz gebracht.