Public-Health-Experte warnt: Hitzewellen für Menschen mit Vorerkrankungen besonders belastend

So angenehm warme Sonnenstrahlen für etliche Menschen auch sein mögen, von vielen wird starke Hitze und damit verbundene höhere Ozon-Konzentrationen als sehr belastend empfunden. Hitze hat sogar einen erstaunlich großen Einfluss auf das Freizeitverhalten, wie eine KFV-Umfrage zeigt. Demnach haben rund 60 Prozent der Befragten bereits geplante Aktivitäten im Freien aufgrund von Hitze schon einmal abgebrochen oder sogar gänzlich abgesagt.

Langfristig wird sich die Situation noch verschärfen. Während die weltweite Durchschnittstemperatur in den letzten Jahren um zirka 1,0 Grad gestiegen ist, waren es im Alpenraum sogar rund 2,5 Grad.vom KFV rechnet damit, dass die Anzahl und Intensität der Hitzetage, Tropennächte sowie die längeren Hitzeperioden in Zukunft in Österreich weiter steigen werden. Der Frühling 2024 war neuerlich ein Vorbote auf den voranschreitenden Klimawandel, nachdem dieser laut vorläufigen Daten von GeoSphere Austria als bislang wärmster Frühling in die österreichische Messgeschicht e eingegangen ist.