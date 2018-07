Wichtige Kriterien beim Kauf eines Ventilators

Preis vom Ventilator

Wie viel Luft kann der Ventilator bewegen?

Wie laut oder leise ist der Ventilator?

Benötigt das Gerät viel Platz?

Ist der Ventilator höhenverstellbar?

Kann es selbst drehen (oszillieren)?

Wenn die Tage im Sommer heißer werden und die Abende immer lauer, wünschen sich viele eine erfrischende Abkühlung im eigenen Heim. Die meisten wissen zwar, dassim Gegensatz zu teuren Klimaanlagen die Luft im Raum nicht abkühlen, aber warum genau fühlt es sich mit einem laufenden Ventilator kühler an? Wenn der Feuchtigkeitsfilm auf der Haut verdunstet, kühlt diese ab. Je mehr also Feuchtigkeit verdunstet, desto größer ist die Kühlwirkung. Durch die Luftbewegung wird derauf der Haut unterstützt und hilft uns damit, die Hitze im Sommer besser zu ertragen

Der Handel bietet eine große Auswahl an Ventilatoren in jeder Preisklasse. Aber je nach Einsatzgebiet sind die Anforderungen unterschiedlich:

Bodenventilatoren

Tischventilatoren

Standventilatoren

Turmventilatoren

Deckenventilatoren

Worauf soll man also achten, wenn man sich einen Ventilator kaufen möchte? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammen gefasst und machten einen Ventilatoren-Test in der Praxis.

Tisch- oder Standventilatoren

Ein Tischventilator wird gerne in Büros eingesetzt oder in Räumen, wo man diese auf eine Kommode oder ähnliches stellen kann. Im Gegensatz zu Standventilatoren benötigen Tischventilatoren nicht so viel Platz und sind meistens günstiger beim Kauf. Durch die kleinere Bauweise und den dadurch kleineren Propeller, können Tischventilatoren aber dementsprechend weniger Luft bewegen.

Standventilatoren sind die Klassiker unter den Ventilatoren. Ein großer Vorteil dieser Geräte sind die Höhenverstellbarkeit und die größeren Propeller um ordentlich Wind im Zimmer zu machen. Günstige Standventilatoren haben meistens drei Leistungsstufen, aber oft sind diese wegen der Lautstärke bereits in der kleinsten Stufe für einen Betrieb im Schlafzimmer nicht geeignet.

Hier haben einzelne Hersteller eine Marktlücke erkannt und bieten „leise Ventilatoren“ an, die beispielsweise in einem speziellen Langsamlauf-Modus arbeiten um „flüsterleise“ im Schlafzimmer eine kühlende Brise zu erzeugen. Ob dieses Versprechen in der Praxis hält, haben wir bei unserem Ventilator-Test überprüft.

Turmventilatoren

Turmventilatoren sind in den letzten Jahren immer mehr in Mode gekommen. Bei diesen Geräten saugt ein Querstromlauftrad über dessen gesamte Breite die Luft von der Ansaugöffnung ein um diese dann auf der anderen Seite hinaus zu blasen. Der Vorteil von Turmventilatoren gegenüber Standventilatoren ist der geringere Platzverbrauch und das diese leiser im Betrieb sind. Durch die verwendete Bauform des Lüfters ist dieser aber nicht in der Lage einen sehr hohen Luftstrom aufzubauen.

Deckenventilatoren

Die ideale Lösung für leise Ventilatoren sind Deckenventilatoren – wenn man diese an der Decke befestigen kann oder will. Durch die großen Flügel der Deckenventilatoren können diese viel Luft bei geringer Drehzahl des Motors bewegen. Bei guten Deckenventilatoren hört man nur mehr ein sanftes Rauschen. Da warme Luft im Zimmer immer nach oben steigt, können deshalb nur Deckenventilatoren für eine gute Durchmischung der Luftschichten sorgen. Qualitative Deckenventilatoren mit Fernbedienung haben aber ihren Preis und sind meistens teurer als Stand- oder Turmventilatoren. Praktisch sind Deckenventilatoren, die auch gleich eine Beleuchtung integriert haben. Damit erspart man sich eine extra Lampe an der Decke beziehungsweise kann der Deckenventilator gleich an Stelle vom Lichtanschluss montiert werden.

Ventilator Test: Wie gut sind Standventilatoren im Vergleich zu Turmventilatoren?

Bei unserem Ventilator Test haben wir zwei Standventilatoren und zwei Turmventilatoren getestet und dabei einen besonderen Augenmerk auf die Lautstärke des Lüfters gelegt. Besonders für einen Einsatz in ruhigen Umgebungen steht ein leiser Ventilator auf dem Wunschzettel vieler Käufer.

BRANDSON Standventilator 42cm

Dieser Standventilator war zwar schnell zusammen gebaut, aber bereits nach dem ersten Einschalten eine Enttäuschung. Bei dem getesteten Modell schleifte hörbar der Rotor. Somit disqualifizierte sich der BRANDSON Standventilator leider gleich vorab für unseren Praxistest.

Rowenta Standventilator Turbo Silence Extreme

Bei diesem Ventilator um rund 75 Euro verspricht der Hersteller mit dem Betriebsmodus „Silent Night“ einen flüsterleisen Betrieb. Ideal also für einen Einsatz im Schlafzimmer?

Ein detaillierter Test vom Rowenta Standventilator Turbo Silence Extreme findet sich im GISMO Test & Ratgeber Magazin.

Bereits die erste Stufe erzeugt bei einer angenehmen Geräuschentwicklung eine angenehme Brise. Im Modus „Turbo Boost“ erreicht man dank dem 40 Zentimeter Propeller (mit offenen Türen) eine Luftbewegung in der ganzen Wohnung. Im leisesten Betrieb „Silent Night“ reduziert der Ventilator die Drehzahl des Motors soweit, dass man die Geräuschentwicklung des Propellers durchwegs als angenehm bezeichnen kann. Einzig ein leises Brummen stellt für uns ein Manko für einen Betrieb im Schlafzimmer dar.

Turmventilator vom Hofer

Der Ventilator vom Hofer war mit knapp 25 Euro der günstigste in unserem Ventilator-Test. Als Zusatzfunktion hat der weiße Turmventilator neben drei Betriebsstufen eine mechanische Zeitschaltuhr für einen 60-Minuten Timer. Unser Modell zeigte aber ein ungünstiges Verhalten der Zeitschaltuhr:

Um den Ventilator einzuschalten muss man die Zeitschaltuhr auf Ein drehen und dann einer der drei Betriebsstufen auswählen. Aber irgendwie hakte die Mechanik der Zeitschaltuhr, sodass ein typisches knackendes Geräusch von mechanischen Zeitschaltuhren zu hören ist. Für das Büro oder an Orten mit dementsprechenden Umgebungsgeräuschen ist der günstige Turmventilator vom Diskonter aber eine Überlegung wert.

SHE Turmventilator 121 CM vom Media Markt

Der SHE Turmventilator zu einem Preis von knapp 100 Euro in weiß, war bei unserem Ventilator-Test einer der größeren Geräte und einziger mit einer Fernbedienung.

Der Zusammenbau war schnell erledigt: Hier musste der Ventilator nur auf den aus zwei Teile bestehenden Plastik-Standfuß gesteckt werden. Wie auch der Turmventilator von Hofer und die zwei getesteten Standventilatoren konnte dieses Modell in einem bestimmten Winkel nach Links und Rechts schwenken.

Die Windleistung war auf der höchsten Stufe noch ordentlich, aber auch auf der kleinsten noch ausreichend. Hinweis: Der SHE Turmventilator 121 CM hat zwar einen „Nachtmodus“, aber bei diesem fährt das Gerät nur auf Stufe 1 und schaltet das Display aus. Für Menschen mit empfindlichen Ohren könnte somit der SHE Turmventilator zu laut für das Schlafzimmer sein. Im Wohnzimmer oder auch im Büro machte der Turmventilator genug Wind. Zudem hat das Gerät neben einer Fernbedienung einen 12 Stunden Timer und einen Ionisator zur Desinfektion und Geruchsbeseitigung, der für eine bessere Luft sorgen soll. Durch die Höhe und Stärke des Turmventilators zeigte sich beim Test, dass je mehr der Turmventilator bläst, desto stärker neigt sich das Gerät.