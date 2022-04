Am 7. April begingen drei Jugendliche einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Trafik. Gegen 11.50 Uhr stürmten diese in die Trafik, einer der drei Verdächtigen bedrohte die 42-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Verdächtige mit dem Griff des Messers auf eine Kassenlade. Anschließend betrat eine 59-jährige Kollegin aus dem Bezirk Deutschlandsberg den Verkaufsraum und verweigerte die Herausgabe des Bargeldes. Darauf flüchteten die Jugendlichen.

Im Zuge der Erhebungen gelang es Polizisten des Landeskriminalamtes Steiermark, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), zwei der drei Verdächtigen gegen 14 Uhr anzuhalten. Bei der Befragung der beiden Jugendlichen verstrickten sich diese in Widersprüche und zeigten sich schlussendlich geständig. Der dritte Verdächtige konnte in den Abendstunden an seiner Wohnadresse festgenommen werden

Die Tatverdächtigen wurden rasch ausgeforscht, festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Raubermittler des LKA konnten nun im Rahmen der laufenden Ermittlungen einen weiteren Tatverdächtigen ausforschen: Ein 15-Jähriger aus Graz steht im Verdacht, mit einem der bereits Festgenommenen Vorbereitungshandlungen getroffen zu haben sowie die Tatwaffe für den Überfall besorgt zu haben.

Der Verdächtige wurde an seiner Wohnadresse festgenommen, er zeigte sich zu den Tatvorwürfen umfassend geständig. Er wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.