Sonntagnachmittag geriet eine Lithium-Ionen-Batterie eines Elektro-Scooters während des Ladevorganges in einem Wohnhaus in Brand. Ein Mann wurde durch einen Sprung aus dem Fenster schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt.

Am Nachmittag des 17. Dezember war ein 33-jähriger Grazer zu Besuch bei seiner 50-jährigen Mutter in der Grazbachgasse. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, den er im Vorraum der Wohnung im 1. Stock zum Laden ansteckte.

In weiterer Folge dürfte die Batterie des Scooter mit einem lauten Knall explodiert sein und löste einen Brand aus. Zum diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Personen in der Wohnung auf.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung dürfte der 33-Jährige in Panik geraten sein und versuchte sich durch einen Sprung aus dem Fenster in Sicherheit zu bringen. Dabei wurde er schwer an einem Beinen verletzt und vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Seine Mutter und der 17-jährige Bruder konnten die Wohnung durch die Wohnungstür verlassen und erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die versuchten noch versuchten, den Brand mittels tragbarer Feuerlöscher zu bekämpfen.

Nach dem Eintreffen der Grazer Berufsfeuerwehr wurde der Verletzte umgehend versorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Zeitgleich wurden zwei Atemschutztrupps in das Wohngebäude entsandt. Der Brand konnte anschließend rasch gelöscht und weitere Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit gebracht werden.

Während ein Trupp die Brandbekämpfung durchführte, kontrollierte der zweite Trupp das Treppenhaus und sämtliche Wohnungen auf Personen, welche durch den Brandrauch beeinträchtigt waren. Ein im Treppenhaus vorgefundener Anwohner konnte unverletzt ins Freie geleitet werden.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Graz stand mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.

Foto: BF Graz