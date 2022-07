Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto in Graz. Eine 59-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 18 Uhr lenkte am Sonntag ein 54-jähriger Grazer einen Omnibus vom Jakominiplatz in die Radetzkystraße. Da es sich um eine Leerfahrt handelte, waren keine Personen im Bus.

Unmittelbar vor ihm fuhr eine 59-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Auto. Laut Angaben des Buslenkers habe er die Radetzkystraße in Richtung Westen befahren. Das Auto dürfte laut seinen Angaben zum Abbiegen nach rechts geblinkt, allerdings spontan nach links gefahren sein.

In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß an der rechten Front des Busses und dem Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die 59-Jährige wurde erstversorgt und mit schweren Handverletzungen ins LKH Graz gebracht. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit zwei Trupps sowie drei Fahrzeugen im Einsatz.