Grazer Stadtparkbrunnen sprudelt erst wieder nach Generalsanierung

Mit seiner reichen 150-jährigen Geschichte ist der Grazer Stadtparkbrunnen nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein Symbol für das Engagement der Grazerinnen und Grazer. Einst wurde der Stadtparkbrunnen zu Ehren Kaisers Franz Joseph I. am 4. Oktober 1874, dem Franziskus-Namenstag, aus der Taufe gehoben bzw. eingeweiht. Zuvor wurde er mit Unterstützung vieler Grazerinnen und Grazer um 31.500 Gulden angekauft.

Seither hat der Stadtparkbrunnen zahlreiche Sanierungen durchlaufen, zuletzt im Jahr 1996. Steter Tropfen höhlt den Stein und so zeigt sich nun ein erheblicher Verfall des Denkmals, der eine umfassende Restaurierung erforderlich macht.

Die städtische Abteilung für Grünraum und Gewässer plant gemeinsam mit dem Kulturamt und der GBG als Projektabwicklerin sowie externen Expert:innen die umfassende Sanierung. Geschätzte Kosten für das ehrgeizige Vorhaben: rund eine Million Euro. Das inkludiert die Restaurierung des Brunnenbeckens, die Erneuerung der Metallaufbauten und -figuren sowie die Modernisierung der Wassertechnik durch die Holding Graz.

Der Zeitplan für die Sanierung sieht die Detailplanung und Ausschreibung bis zum 3. Quartal des heurigen Jahres vor, gefolgt von Abbau und Sanierung der gusseisernen Aufbauten 2024/25. Ehrgeiziges Ziel ist, dass der beliebte Stadtparkbrunnen ein Jahr nach seinem 150. Geburtstag wieder in voller Pracht sprudelt.

Spaziergängern ist sicher nicht verborgen geblieben, dass der Stadtparkbrunnen zuletzt in einem desolaten Zustand war. Eine grundlegende Sanierung ist unausweichlich. Diese soll nun so rasch wie möglich in Angriff genommen werden, damit das Kleinod schon bald wieder in neuem Glanz erstrahlt.