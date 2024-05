Drei in Graz wohnhafte Passanten zeigten am heutigen Feiertag wahrlich Zivilcourage. Ein 39-jähriger Ungar bemerkte gegen 07.30 Uhr auf Höhe Hergottwiesgasse 44 eine im Mühlgang regungslos treibende Frau im Mühlgang, sprang in das Wasser und holte eine 22-jährige Afghanin ans Ufer.

Zwei weitere Zeugen (eine Frau und ein Mann) verständigten sofort den Notruf. Alle drei leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und setzten so eine perfekt funktionierende Rettungskette in Gang.

Polizisten der Polizeiinspektion Graz-Kärntner Straße begannen sofort nach ihrem Eintreffen mit der Herzdruckmassage. Diese wurde durch einen im Dienstkraftfahrzeug befindlichen Defibrillator unterstützt. Gemeinsam mit Rettungskräften und weiteren Grazer Polizisten (Karlauer Straße und schnelle Interventionsgruppe) gelang es den Ersthelfern, nach nur 15 Minuten wieder Vitalfunktionen an der Frau festzustellen. Die Rettung transportierte die junge Frau in das LKH-Graz. Ihr Zustand ist stabil. Ein Fremdverschulden liegt ersten Erhebungen zufolge nicht vor.

Diese gelungene Rettungskette zeige laut Polizei, wie wichtig Erste-Hilfemaßnahmen in Kombination, mit der flächendeckenden Ausstattung von Einsatzkräften mit Defibrillatoren ist. Erst Ende 2023 wurde die steirische Polizei flächendeckend mit Defibrillatoren ausgestattet. Dieses Projekt, welches mit Unterstützung des Landes Steiermark umgesetzt wurde, funktioniert und kann Leben retten.

Foto: LPD Steiermark