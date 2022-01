Grazer Energiekostenzuschuss wird 2022 von 75 auf 100 Euro erhöht

In diesem Jahr werden Inhaber:innen der Grazer SozialCard wieder einen Zuschuss zu den Energiekosten erhalten. Da diese derzeit stark steigen, erfolgt eine deutliche Erhöhung. Grazer:innen mit geringem Einkommen bekommen den Betrag künftig automatisch ausbezahlt.

Die Grazer Koalition will diese Maßnahmen am Dienstag im Sozialausschuss beschließen. Konkret wird der Energiekostenzuschuss von 75 auf 100 Euro pro Haushalt erhöht. Die Unterstützung muss nicht gesondert beantragt werden: Wer eine SozialCard besitzt, erhält den Betrag ohne Antrag. Ausgenommen sind Personen, die sich in stationären Einrichtungen, etwa in Pflegeheimen, befinden.

Bürgermeisterin Elke Kahr, die das Stück in ihrer Ressortzuständigkeit einbringt:

Der extreme Anstieg bei den Energiekosten trifft besonders Personen mit kleinen Einkommen schwer. Mit der Energiekostenaktion 2022 wollen wir diese Haushalte entlasten und ihnen gleichzeitig unnötige bürokratische Hürden ersparen.

Bürgermeister-Stellvertreterin Judith Schwentner (Grüne):

Wir wissen, dass Energiekosten einen wesentlichen Teil der Lebenserhaltungskosten ausmachen. Gerade in der angespannten Situation der Pandemie ist es uns daher wichtig, die steigenden Energiekosten für Menschen mit geringem Einkommen abzufedern. Neben der finanziellen Unterstützung erinnere ich auch an die kostenlose Energieberatung des Grazer Umweltamtes, die dabei hilft, Energiekosten nachhaltig einzusparen.

SPÖ-Klubobmann Michael Ehmann: