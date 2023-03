GeneRAZion SICHERheit bietet Informations- und Schulungsangebote

In Zeiten multipler Krisen, Kriminalität und Gewalt im öffentlichen Raum und dem damit verbundenen subjektiven Empfinden von Sorge und Unsicherheit, ist es besonders wichtig, Menschen das Gefühl von Sicherheit in ihrem alltäglichen Leben zurückzugeben.

Die neue Initiative GeneRAZion SICHERheit von SICHER LEBEN möchte den Menschen in Graz ein umfassendes, niederschwelliges und kostenloses Informations- und Schulungsangebot zum Thema Sicherheit bieten.

Das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen sinkt ab. Nicht nur aufgrund globaler Ereignisse, sondern auch aufgrund der Entwicklung in unserer Stadt. Die Raubserie auf Grazer Jugendliche, die Situation rund um den Brennpunkt Volksgarten oder auch die steigenden Aggressionen am Billa Eck. Als Politik muss es unser Ziel sein hier gegenzusteuern. Denn Sicherheit und Sicherheitsempfinden sind eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mit dem Projekt „GeneRAZION SICHERheit“ setzen wir in diesem Bereich neue Maßstäbe: generationenübergreifend, integrativ und inklusiv.