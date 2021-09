Heimwegtelefon: Ab 10. September wieder aktiv

Das „Heimwegtelefon“ der Stadt Graz nimmt nach der Corona-Zwangspause am 10. September wieder den Dienst auf. Speziell ausgebildete Ordnungswächter:innen begleiten mit dem Heimwegtelefon Grazer:innen telefonisch nach Hause.

Die kostenlose Heimwegtelefon-App bietet auch die wichtigsten Notrufnummern, hilfreiche Links (z. B. Stadtplan von Graz, Fahrpläne der Graz Linien) und Tipps zum Selbstschutz.

Fünf österreichische Städte haben sich diesem kostenlosen Service angeschlossen: Wiener Neustadt, Amstetten, Linz, Villach und Leonding. Damit erreicht die Hotline bereits rund 700.000 Personen. Sicherheitsmanager Gilbert Sandner, Auftraggeber von Ordnungswache und Heimwegtelefon:

Das Heimwegtelefon ist ein effizientes Instrument, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu heben, und hat sich in den letzten Jahren optimal in ein vielschichtiges Netz an Sicherheitsmaßnahmen eingefügt. Die eigens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungswache Graz leisten dabei professionelle Arbeit. Ich bin froh, dass wir dieses Service nun wieder für die Bewohnerinnen und Bewohner von Graz und den fünf weiteren Städten anbieten können.