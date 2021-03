Für Kinder im LKH-Graz: Luftiger Einsatz der ROTE NASEN Clowndoctors

ROTEN NASEN Clowndoctors haben sich in den vergangenen Monaten vielfältige, kreative Ideen einfallen lassen und konnten mit Online-Clown-Visiten, Garten-Konzerten oder anderen Außen-Einsätzen neue Wege beschreiten, um trotz der verordneten Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19, ihrer Mission zu folgen: Ein Lachen dorthin zu bringen, wo es am meisten gebraucht wird. Und weil Lachen noch immer erlaubt ist, hat sich das ROTE NASEN Team in der Steiermark in den vergangenen Tagen in luftige Höhen begeben – mit Hilfe einer Hebebühne konnten die Clowns so z.B. zahlreichen Kindern im LKH-Univ. Klinikum Graz ein besonderes High-Light im Spitalsalltag bieten.

Um die kleinen PatientInnen weiterhin zu erreichen und sie mit der Kraft des Humors zu stärken, sind die ROTE NASEN Clowns in der Steiermark über sich hinaus gewachsen. Mittels Hebebühne ging es für die ROTE NASEN Clowns Franz, Wurl, Marie, Paula, Aurelia, Samantha und Rolf in Graz hoch hinaus. Vor den Fenstern des LKH-Univ. Klinikums Graz begrüßten sie gewohnt herzlich und voller Lebensfreude die PatientInnen der Kinder-Onkologie-Station.

Diese staunten nicht schlecht und freuten sich über die gelungene Überraschung ihrer ClownfreundInnen: Denn wie oft sieht man schon Clowns in der Luft schwebend und musizierend direkt vor dem eigenen Fenster? Die Kinder sangen mit, klatschten, lachten und haben das bunte Programm sichtlich genossen, das sie für eine Weile in eine heitere, sorgenfreie Welt entführte.

Für Menschen, die eine längere Zeit im Spital verbringen müssen, ist die aktuelle Situation besonders schwierig. Vor allem kleine Patient*innen trifft dies besonders hart: oft dürfen sie nur sehr begrenzt Besuch empfangen. Auch wenn wir die Onkologie-Station gerade nicht regulär besuchen können, möchten wir die Patient*innen gerade jetzt nicht im Stich lassen und scheuen dafür weder Höhen- noch Flugängste.

so Hannes Urdl, Künstlerischer Leiter ROTE NASEN Steiermark. Neben den Hebebühnen-Einsätzen, bietet ROTEN NASEN ein vielseitiges Potpourri an Angeboten abseits der herkömmlichen Clownbesuche in Spitälern oder Pflegeeinrichtungen. Denn gerade in der derzeitigen Situation, die für viele Menschen von Sorgen, Ungewissheit und oft auf Isolation geprägt ist und eine enorme psychosoziale Belastung darstellt, ist die Arbeit der Clowndoctors besonders wichtig und soll für alle Menschen zugänglich sein.

Über ROTE NASEN Clowndoctors

Eine fremde Umgebung, Angst vor einer Operation oder unangenehmen Untersuchungen, lange Tage im Krankenhaus: das verängstigt Kinder, aber auch viele Erwachsene. Genau da setzt die Arbeit von ROTE NASEN Clowndoctors an, wenn sie kranke Kinder und leidende Menschen im Spital besuchen. Mit Lachen, Liedern, Zaubertricks oder einfach nur mit einfühlsamer Zuwendung bringen ROTE NASEN in solchen Situationen Momente des Glücks und neue Leichtigkeit. Sie sind keine Ärzt*innen, sondern speziell ausgebildete Künstler*innen. Sie verschreiben keine Medikamente, ihre Medizin ist der Humor. Angst und Schmerzen sind dann oft schnell vergessen, und zurück bleiben strahlende Gesichter und eine fröhliche Atmosphäre.

ROTE NASEN Clowndoctors wurden vor mehr als 25 Jahren in Österreich gegründet – 2019 haben 68 ROTE NASEN Clowns in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Kärnten, der Steiermark und Tirol in 4.300 Clowneinsätzen mehr als 175.000 humorbedürftige Kinder und Erwachsene besucht.

Fotos: ROTE NASEN © Rudi Ferder