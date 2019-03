Am heutigen Freitag überflogen um circa 14 Uhr 5 zwei Eurofighter den Westen von Graz im Tiefflug. Konkret von Süden nach Norden über die Belgier-Kaserne im Bezirk Wetzelsdorf. Die zwei Bundesheerjets waren auch in Strassgang und Eggenberg zu sehen sein.

Was ist der Grund für den Eurofighter-Tiefflug über Graz?

Am 29.03.2019 übergab der Bundesminister für Landesverteidigung Mario Kunasek im Rahmen eines Festaktes um 14 Uhr in der Belgier-Kaserne in Graz das Kommando über das neu aufgestellte Kommando Streitkräfte an Generalleutnant Franz Reißner.

Aufgrund der Zusammenführung der Luftstreitkräfte mit den Landstreitkräften unter ein gemeinsames Kommando war im Zuge des Festaktes ein Überflug durch zwei Eurofighter geplant.

Die Fotos (c) Steirerwerk zeigen zwei Eurofighter bei der Airpower.