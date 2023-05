Gestern Nachmittag kam es am Grazer Hauptbahnhof zu Evakuierungsmaßnahmen und einem Einsatz von Sprengstoff-Experten der Polizei. Grund dafür waren verdächtige Gepäckstücke in einem Supermarkt.

Entwarnung nach Evakuierung am Grazer Hauptbahnhof

Kurz nach 13.45 Uhr kam es am 19. Mai am Grazer Hauptbahnhof zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen. Grund dafür waren zwei offensichtlich verdächtige Gepäckstücke in einem Supermarkt.

Unter anderem sorgten Einsatzkräfte der Bereitschaftseinheit (BE) sorgten umgehend für vorsorgliche Absperrmaßnahmen im Umkreis von 50 Metern. Davon waren Teile des Hauptbahnhofs sowie drei Bahnsteige (1-3) betroffen. Auch die Holding Graz musste den öffentlichen Verkehr zum Teil einstellen. Der Zugverkehr wurde vorübergehend auf nicht gesperrte Gleise umgeleitet. Der Verkehr am Bahnhofgürtel war von den Sperren nicht betroffen.

Sprengstoffspürhund im Einsatz

Neben einem sprengstoffkundigen Organ der Polizei stand auch ein Sprengstoff-Spürhund im Einsatz. Eine Durchsuchung des betroffenen Bereiches sowie der beiden Gepäckstücke ergab keinerlei Hinweise auf sprengstoffverdächtige oder gefährliche Gegenstände. Stattdessen stellten Polizisten diverse und unbedenkliche Haushaltsutensilien in den Koffern fest. Eine Gefährdung lag laut der Polizei nicht vor.

Kurz nach 15:45 Uhr konnten sämtliche Sperren wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Besitzers der beiden Gepäckstücke laufen.