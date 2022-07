Eltern-Frühwarnung: Kinderbetreuungsplätze ab Herbst nicht sicher?

Eltern erreichte gestern ein Schreiben von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen Trägern in der Steiermark. Im Elternbrief wird über den akuten Personalmangel in den steirischen Krippen, Kindergärten und Horten und die damit verbundenen Auswirkungen für Familien in diesem Herbst informiert.

Am 21. Juli 2022 gibt es im Rahmen eine Pressekonferenz über die prekäre Personalsituation im Elementarbereich.