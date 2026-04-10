Am Freitag, 10. April 2026, kommt es in Graz aufgrund einer angemeldeten Versammlung zu spürbaren Einschränkungen im Straßenverkehr. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, findet die Kundgebung zwischen 9:30 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich der Keplerbrücke statt.

Während dieses Zeitfensters bleibt die Keplerbrücke für den motorisierten Individualverkehr vollständig gesperrt. Einsatzfahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können den Bereich weiterhin nutzen.

Die Polizei rechnet aufgrund der zentralen Lage der Brücke mit erheblichen Verzögerungen im innerstädtischen Verkehr. Besonders betroffen sind rund um die Sperre unter anderem der Lendplatz, der Kaiser-Franz-Josef-Kai, die Körösistraße, die Keplerstraße sowie der Lendkai. Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich möglichst meiden oder auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.

Hintergrund der Aktion ist eine Initiative des Vereins „Grazer Mitte“. Dieser verfolgt das Ziel, die Keplerbrücke künftig für den Autoverkehr zu sperren und stattdessen eine sogenannte „Umweltachse“ zu schaffen. Im Rahmen der Demonstration will der Verein praktisch zeigen, wie eine solche Verkehrsregelung funktionieren könnte. Busse, Einsatzfahrzeuge und Radverkehr bleiben dabei zugelassen, während Autos und Mopeds den Bereich nicht befahren dürfen.

Wir waren am Vormittag vor Ort und haben uns umgesehen:

Fotos: Inside Graz