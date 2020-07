Das Grazer Gesundheitsamt hatte vorgestern 40 Bedienstete einer Grazer Baufirma getestet und bei 10 Personen eine Covid-19-Infektion festgestellt. Aufgrund dessen wurden weitere 60 Personen auf das Coronavirus untersucht.

Nun liegen die ersten Ergebnisse aus der zweiten Testreihe vor und sie zeigen: Weitere fünf Personen tragen den Coronavirus in sich. In drei weiteren Fällen waren die Ergebnisse so unklar, dass die Tests wiederholt werden müssen. Bis dato wurden also 100 Personen untersucht, von denen nachweislich 15 Personen durch COVID-19 infiziert sind.

Heute wurden weitere 10 Personen im Umfeld der Erkrankten getestet und für morgen sind weitere ca. 70 Tests bei Personen aus dem Umkreis des Betriebes sowie Kontaktpersonen der heute positiv Getesteten geplant.

erklärt die Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes Dr. Eva Winter.