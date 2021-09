Corona-Fall beim Aufsteirern im Grazer Landhaushof

Wer am Sonntag, den 19. September 2021 im Zeitraum von 12 bis 17 Uhr beim Aufsteirern im Grazer Landhaushof war, sollte laut dem Gesundheitsamt der Stadt Graz seinen Gesundheitszustand im Auge behalten.

Laut einer Mail des Amtes vom 27. September an registrierte Gäste, sei es nicht ganz auszuschließen, dass diese sich angesteckt haben. In dem Schreiben das unserer Redaktion vorliegt, wird darum gebeten, direkt soziale Kontakte bis einschließlich 3. Oktober zu reduzieren.

Weiters solle man in diesem Zeitraum keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und an der Arbeitsstelle und in der Freizeit darauf achten, möglichst wenig Kontakt zu anderen Personen zu haben. Bei Kontakt mit anderen Personen in dieser Zeit sollte immer eine FFP2-Maske benutzt werden.

Nur bei Symptomen sollte man sich für einen PCR Test anmelden. Diesen können man unter der Telefonnummer 1450 und dem Kennwort „Aufsteirern 19.9.21“ vereinbaren.