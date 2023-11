Burgruine Gösting: Stadt Graz beendet Pachtvertrag

Aufgrund der aktuellen finanziellen Herausforderungen, den im Pachtvertrag festgelegten zwingenden Investitionsanforderungen sowie dem laut Stadtrat Eber „kaum vorhandene Interesse an Führungen“ hat sich die Grazer Rathauskoalition entschlossen, den Pachtvertrag für die Burgruine Gösting per 30. November 2023 zu kündigen.

Unmittelbar nach der Gemeinderatswahl 2021 wurde der Pachtvertrag für die Dauer von 50 Jahren zwischen dem Eigentümer der Burgruine Gösting und dem ehemaligen Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl unterzeichnet.

In Anbetracht der ohnehin knappen finanziellen Mittel und dem überschaubaren Interesse an Führungen hat die Grazer Rathauskoalition beschlossen, den Pachtvertrag unter Beachtung einer gesetzlichen Kündigungsfrist von einem Jahr zum 30. November 2024 zu kündigen.

Diese Entscheidung war keine leichte, da das Herz vieler Grazerinnen und Grazer sowie meines selbst an der Burgruine hängt. Doch aus finanzieller Verantwortung aufgrund der aktuellen angespannten Budgetlage, von der derzeit die meisten Städte und Gemeinden in Österreich stark betroffen sind, können wir diesem ‚geerbten‘ Vertrag, den wir in dieser Form sicherlich nicht abgeschlossen hätten, nicht nachkommen. Trotz durchaus konstruktiver Gespräche mit der Eigentümerfamilie konnte keine befriedigende Lösung gefunden werden.