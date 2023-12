Auto überschlug sich im Baustellenbereich am St. Peter Gürtel

Gegen 16:30 Uhr fuhr am 12. Dezember 2023 ein 82-Jähriger mit seinem Fahrzeug am St. Peter Gürtel. Aufgrund von Bauarbeiten wird der Verkehr in diesem Straßenbereich durch neue Straßen- und Fahrstreifenführungen anders als üblich geregelt.

Der Lenker kam mit seinem Auto bei einem Schwenk nach links mit seinem Fahrzeug auf die Leitschiene, welche zur Absicherung der dort befindlichen Auffahrtsrampe zu einem Shopping-Center dient.

Durch das Auffahren auf die steigende Leitschiene kam es zu einem Absturz des Autos, welches sich dabei überschlug und mit der linken Fahrzeugseite quer auf dem Fahrstreifen Richtung Osten liegen blieb.

Beim Absturz kollidierte das Fahrzeug des 82-Jährigen mit einem PKW eines 53-Jährigen, welcher seinen PKW Richtung Westen lenkte. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Der 82-Jährige wurde nur leicht verletzt und zur näheren Abklärung in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.