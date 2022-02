Die Ergebnisse der Wohnzimmertests sind 24 Stunden gültig. Wiedereingeführte Wohnzimmertests sind zeitlich befristetes Angebot. Testergebnisse werden nicht in den Grünen Pass eingetragen.

Antigen-Wohnzimmertests in steirischen Apotheken wieder verfügbar

In den steirischen Apotheken stehen ab sofort wieder Antigen-Tests zur Selbstanwendung (Wohnzimmertests) zur Verfügung. Diese können ab heute (15.2.2022) unter Vorlage eines Abholscheins in den Apotheken bezogen werden.

Vorrangig richtet sich das Angebot an jene Menschen, die am Arbeitsplatz einen negativen Test benötigen („3G-Regelung″) und diesen Nachweis nicht mittels PCR-Test erbringen können. Dieser Nachweis kann vorübergehend auch mittels Antigentest zur Selbsttestung erbracht werden.

Um Antigen-Selbsttests in den Apotheken zu beziehen, ist es notwendig, sich vorher im Internet einen Abholschein herunterzuladen.

Die Antigen-Selbsttests werden an Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr ausgegeben. Personen, die noch im Besitz „alter QR-Codes“ für die Antigen-Selbsttestung sind, können auch diese verwenden. Diese behalten ihre Gültigkeit.

Pro Person steht eine Packung Antigen-Tests zur Verfügung, diese beinhaltet 25 Tests.

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem PCR-Testangebot an den steirischen Teststraßen, in den steirischen Apotheken sowie den PCR-Heimgurgeltest in der Steiermark ausreichende PCR-Testkapazitäten gegeben sind.

Wiedereingeführte Wohnzimmertests sind zeitlich befristetes Angebot

Für die Steiermark wird seitens des Bundes ein beschränktes Kontingent von drei Millionen Tests zur Verfügung gestellt. Der zu erwartende Anstieg des Testaufkommens durch die Semesterferien und die vermehrte Nachfrage durch 3G auch in der Gastronomie sollte damit leicht abgefedert werden. Aufgrund des limitierten Kontingents wird ersucht, sich bei der Abholung auf eine Packung pro Haushalt zu beschränken.

Testergebnisse nicht im Grünen Pass

Die Testergebnisse werden nicht in den Grünen Pass eingetragen und können somit auch nicht mit der „GreenCheck App“ oder ähnlichen Systemen überprüft werden. Das Auslesen der Testergebnisse ist jedoch mittels gängiger „QR-Code-Scanner App“ möglich. Die Ergebnisse der Wohnzimmertests sind 24 Stunden gültig.

Alexandra Fuchsbichler, Landesgruppenobfrau der steirischen Apothekerinnen und Apotheker:

Die steirischen Apothekerinnen und Apotheker unterstützen diese Einmalaktion. Die Abgabe der Antigentests in den Apotheken bedeutet ein zusätzliches Angebot für die Bevölkerung. Die Antigentestung zu Hause ist ein wichtiges Tool zur Pandemiebekämpfung und die steirischen Apotheken leisten gerne ihren Beitrag.

Informationen zur Vorgangsweise rund um die Antigen-Selbsttestung sowie die Möglichkeit zum Ausdruck/Download des Abholscheins und zur Durchführung des „Wohnzimmertests″ finden sich unter www.testen.steiermark.at