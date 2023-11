Ärztenotdienst heißt jetzt „Med Mobil 1450 Graz“

Der Grazer Ärztenotdienst hat seit Oktober 2023 einen neuen Namen: Med Mobil 1450 Graz. Durch die Namensänderung soll klarer zu erkennen sein, wozu diese Einrichtung dient. Der bisherige Name weckte oftmals die Erwartungshaltung, dass mit einem Anruf bei 1450 der Notarzt, die Notärztin alarmiert werde und nicht ein:e Allgemeinmediziner:in.

Unter der Woche hat jeweils eine Bereitschaftsärztin/ein Bereitschaftsarzt in der Zeit von 19 bis 5 Uhr Dienst und fährt mit einer/m Fahrer:in des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservices (GPS) Visitendienste.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen haben zwei Ärzt:innen und zwei Fahrer:innen in der Zeit von 8 bis 5 Uhr in Fünfstundenschichten Dienst.

Pro Schicht übernehmen die/der diensthabende Ärztin/Arzt und die/der GPS-Fahrer:in bis zu zehn Visiten.

Zwischen Jänner und August 2023 fuhren Bereitschaftsärzt:innen, die nach Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitstelefon 1450 geschickt wurden, 2.479 Einsätze in Graz. Insgesamt haben sich die Einsatzzahlen des Ärztenotdienstes mit einer Steigerung um 34 Prozent auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Neuorganisation im April 2022 eingependelt. Die bisherigen Zahlen für 2023 lassen vermuten, dass heuer insgesamt ähnlich viele Einsätze zu erwarten sind.

Das Interesse der Ärzt:innen, an diesem neuen System mitzuwirken, sei sehr groß, das Buchungssystem für die kommenden Monate bereits gut befüllt.

Neuorganisation beim Ordinationsdienst

Seit Juli 2022 ist für die Grazer Bevölkerung an Wochenenden und Feiertagen jeweils eine Ordination links und rechts der Mur in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr und am Nachmittag von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Welche Ordination geöffnet hat, findet sich entweder über www.ordinationen.st oder beim Gesundheitstelefon 1450.

Der bereitschaftsärztliche Visitendienst ist dank der Neuaufstellung vor eineinhalb Jahren noch näher an die Bedürfnisse der Bevölkerung herangerückt. Die Ärztinnen und Ärzte kommen rasch zu den Menschen – auch in den Nachtstunden. Es war und ist das Anliegen der Stadt Graz, dass die Visitendienste in diesem Ausmaß erhalten bleiben, um die medizinische Versorgung auch weiterhin in vollem Umfang zu gewährleisten.

führt Gesundheitstadtrat Robert Krotzer aus.

Unser Ziel ist die bestmögliche medizinische Versorgung der Menschen in der Steiermark sicherzustellen. Das Angebot des bereitschaftsärztlichen Visitendiensts stellt sicher, dass Kranke auch nachts und am Wochenende allgemeinmedizinisch behandelt werden. Einen wesentlichen Beitrag leisten auch die Mitarbeitenden der Gesundheitshotline 1450, die rund um die Uhr Fragen zu gesundheitlichen Problemen beantworten, nächste Schritte empfehlen und eine bereitschaftsärztliche Visite veranlassen, wenn diese benötigt wird. Wir freuen uns, dass das Angebot in Graz so gut angenommen wird

betont Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl.

Foto v.l.n.r.: Gesundheitsstadtrat Mag. Robert Krotzer, Harald Pogner (Leiter Bereichsleitung Garagen und Sicherheitsdienste der GPS), Prim. Dr. Klaus Pessenbacher (Medizinischer Geschäftsführer GVG Steiermark), Gesundheitslandestat Dr. Karlheinz Kornhäusl, Mag.a Petra Zinell, MSc (Kaufmännische Geschäftsführerin GVG Steiermark); © Foto Fischer