Adventkranz in Brand: Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im LKH

Gegen 17.45 Uhr geriet gestern in Graz – Puntigam der im Vorraum einer Erdgeschoß-Wohnung aufgestellte Adventkranz plötzlich in Brand.

Eine 43-Jährige Frau hatte eine Kerze des Adventkranzes zuvor entzündet. In der Folge hatten sich die Personen in der Wohnung in verschiedenen Räumen aufgehalten. Als die 43-Jährige kurz darauf ein Knistern bemerkte, stand der Adventkranz bereits in Vollbrand.

Link zum Thema: Sicherheitstipps für eine gefahrenfreie Weihnachtszeit

Aufmerksame Nachbarn konnten das Feuer noch vor Eintreffen der alarmierten Berufsfeuerwehr Graz löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten für eine Belüftung des völlig verrauchten Stiegenhauses. Das Rote Kreuz sorgte für die medizinische Erstversorgung von vier Personen. Drei von ihnen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins LKH Graz verbracht.

Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag belaufen.

Symbolbild: © LFV Steiermark/Franz Fink