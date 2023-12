Gegen 15:30 Uhr fuhr Dienstagnachmittag ein 37-jähriger Fahrer mit einem Bus der Holding Graz in einen Kreuzungsbereich im Bezirk Gries ein. Zum selben Zeitpunkt fuhr auch ein 21-jähriger Burgenländer mit seinem Auto in den Kreuzungsbereich. Beide Lenker gaben an, dass die Ampelanlage in diesem Kreuzungsbereich ihnen Grün-Licht angezeigt habe.

Der PKW-Lenker fuhr auf der Kärntner Straße in südliche Richtung und bog in dieser Kreuzung entgegen der Bodenmarkierung „Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ links ab. Um einen Verkehrsunfall zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Dabei wurden acht Fahrgäste unbestimmten Grades verletzt und in das Unfallkrankenhaus und Landeskrankenhaus Graz gebracht.