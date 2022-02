6 Jahre radioaktiven Abfall in Garage gelagert

Ein 56-Jähriger steht im Verdacht, zwischen September 2015 und Oktober 2021, radioaktiven Abfall (Radionuklid Cobalt 60) in einer Garage (und somit an einem nicht für die Lagerung vorgesehenen Ort) eines Gewerbegebietes in Seiersberg gelagert zu haben.