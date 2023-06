Ein 58 Jahre alter Lkw-Lenker aus Graz fuhr kurz vor 11:30 Uhr mit einem vollbeladenen Betonmischer auf der Rembrandtgasse im Bezirk Sankt Leonhard in nördliche Richtung. Er beabsichtigte nach rechts in die Elisabethstraße abzubiegen und hielt sein Fahrzeug an der Haltelinie mit einer Stopp-Tafel an.

Eine 25-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) mit Nebenwohnsitz in Graz fuhr mit ihrem Fahrrad rechts am stehenden LKW vorbei und blieb im Kreuzungsbereich parallel zum LKW an der Haltelinie stehen. Als der Lkw-Lenker begann nach rechts abzubiegen, wurde die 25-Jährige vom LKW erfasst und überrollt. Ein Alkotest beim Lkw-Lenker verlief negativ.

Foto: Symboldbild