Die Wohnungsinformationsstelle (WOIST) der Stadt Graz will persönliche, kostenfreie und überparteiliche Wohnberatung für alle Grazer:innen bieten.

WOIST: Kostenlose Beratung in Wohnfragen der Stadt Graz

Wohnungsschlüssel verloren – muss jetzt das gesamte Schloss ausgetauscht werden? Wer bezahlt die Reparatur, wenn der Boiler in einer Mietwohnung tropft? Gibt es Förderungen, wenn man das Eigenheim mit Photovoltaik, Fernwärme oder einer Dachbegrünung klimafit machen möchte? Welche Tipps und Tricks gibt es zum Energiesparen oder zur Schimmelvermeidung?

Für diese und weitere Fragen rund um das Thema Wohnen, steht ein Expertenteam der städtischen Wohnungsinformationsstelle kostenfrei und unverbindlich zur Seite.

Beratungen rund um Wohnen gestalten sich in der Regel sehr individuell, da die Problemstellungen und Ausgangslagen von Fall zu Fall variieren. Das persönliche Beratungsgespräch ist und bleibt daher Kern unseres Angebots. Dennoch ist uns bewusst, dass auch die Grazerinnen und Grazer bei Wohnfragen zuerst im Internet nach passenden Antworten suchen. In den kommenden Wochen werden wir das Informationsangebot auf graz.at ausbauen, um die Bevölkerung dort

abzuholen, wo aktiv Bedarf besteht.

so Astrid Glauninger, Leiterin der WOIST.

Um in individuellen Wohnangelegenheiten bestmöglich zu unterstützen, bietet die WOIST zukünftig Wohnberatung in den Grazer Bezirken an. Der erste Termin steht bereits fest:

Montag, 20. September 2021 – Wirtshaus Bernsteiner (Bethlehemgasse 3, 8020 Graz). Das Expertenteam der WOIST und Wohnbaustadtrat und Bürgermeister-Stellvertreter Mario Eustacchio stehen den Grazer:innen vor Ort für sämtliche Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Serviceeinrichtung steht die Beratung durch persönliche Gespräche.

Individuelle Rechtsberatung der Juristinnen Astrid Glauninger und Patrica Peer ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr am Schillerplatz 4 möglich.

Wohn- und Wohnrechtsberatungen können aktuell

telefonisch unter +43 316 872-5451 und via E-Mail an wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at in Anspruch

genommen werden.

Wohnberatung durch die WOIST

Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Mietrecht, Wohnungseigentum, Beihilfen und Förderungen, Wissenswertes zur Wohnungssuche (Maklerrecht) und Energieberatung:

Wohnungssuche

Wissenswertes im Umgang mit Immobilienmakler:innen

Vergabemodalitäten von Gemeindewohnungen

Entgegennahme von Gemeindewohnungsansuchen

Wohnungsangebot aus dem Internet

Angebot an Vermieter:innen und Verkäufer:innen zum kostenlosen Aushang ihres Wohnungsangebotes für

Wohnungssuchende

Mietrechtsberatung

Beratung für Mieter:innen und Vermieter:innen (bei Fragen vor dem Vertragsabschluss, während des

Mietverhältnisses oder Problemen bei der Auflösung bzw. Aufkündigung von Mietverhältnissen)

Unterstützung bei Behördenwegen oder Zusammenarbeit mit anderen Sozialorganisationen (Beispiel:

Fälle drohender Delogierungen)

Beratung in Wohneigentumsfragen

Beratung künftiger Wohnungseigentümer:innen vor dem Abschluss vom Vertrag

Beratung von Wohnungseigentümer:innen bei Problemen im Rahmen der Verwaltung des Wohnungseigentums im

Bedarfsfall auch weitergehende Betreuung

Rechtsberatung

Beratung in sonstigen Rechtsbereichen, die mit dem Thema Wohnen im Zusammenhang stehen: z. B.:

Heizkostenabrechnungsgesetz

Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht

Konsumentenschutz

Maklerrecht

Wohnbauförderung

Förderungsarten und Voraussetzungen der Wohnbauförderung im engeren Sinn z. B.:

Geschossbauförderung, Wohnbauscheck, Reihenhaus- und Eigenheimförderung, Möglichkeiten der

Sanierungsförderung einschließlich der Umweltschutzförderungen der Stadt Graz

Beihilfe für MieterInnen

Möglichkeiten und Voraussetzungen Zuschüsse zur monatlichen Wohnbelastung von der öffentlichen

Hand zu erhalten:

Mietzinszuzahlung

Mietzinsbeihilfe

Sozialhilfe

Behindertenbeihilfe

Energieberatung

Barbara Horst, Energie- und Passivhausberaterin, steht für Fragen zu Durchführung und Förderung von Energiesparmaßnahmen, Kosteneinsparungsmöglichkeiten durch geändertes Benutzerverhalten, Energieverbrauch von Haushaltsgeräten, Heizung und Wärmedämmung im Neubau- und Sanierungsbereich zur Verfügung. Terminvereinbarung sind unter der Telefonnummer 0316/872-5454 oder per EMail unter barbara.horst@stadt.graz.at möglich.

Ergänzt wird das Beratungsangebot durch einen schriftlichen Überblick über die möglichen Sanierungsförderungen in Graz für Mieter:innen und Eigentümer:innen, z. B. für Fensteraustausch,

Heizungsumstellung, Wärmedämmung, Photovoltaik, Wärmepumpen etc.

In den vergangenen drei Jahren erfolgten bei der WOIST jährlich durchschnittlich über 3.000 Kontaktaufnahmen. Etwa 63 % aller Beratungsanfragen betreffen dabei Mietrechtsanliegen.

Jedes Jahr unterstützt das Expertinnen-Team rund 120 Betreuungsfälle.

Foto Stadt Graz/Fischer – Astrid Glauninger, Leiterin der WOIST und Vizebürgermeister Mario Eustacchio