Peter Klien über „Wie korrupt ist die Grazer FPÖ?“

In der Sendung Gute Nacht Österreich mit Peter Klien vom 21. April brachte dieser einen Beitrag über die Grazer FPÖ.

„Unser Geld für unsere Leut’“ hat der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek einmal gesagt. Ob seine Grazer Parteifreunde das zu wörtlich genommen haben, steht derzeit im Fokus von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dabei geht es um rund 1,8 Millionen Euro an Klubgeld, das veruntreut worden sein könnte. Was genau dahinter steckt, beleuchtet Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“.

Foto: ORF/Hans Leitner