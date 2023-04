Bereits am Montag stiegen zwei Eurofighter um 13 Uhr 08 mit einem Alarmstart auf, um im Raum Spittal an der Drau (Kärnten) ein israelisches Flugzeug (Airlines Boeing 777-258(ER)) abzufangen. Grund war, dass der Funkkontakt mit der Passagiermaschine der EL AL auf dem Flug von Amsterdam nach Tel Aviv abgerissen war.

Um 13 Uhr 20 konnte die Funkverbindung wieder hergestellt werden; bei gleichzeitigem Sichtkontakt durch die Eurofighter auf circa 11,2 km über Meereshöhe. Ein Passagier filmte dies mit:

When the pilots of this El Al Airlines Boeing 777-258(ER) did not respond to repeated requests (for 12 minutes) for confirmation from controllers in Austria, authorities deployed two Eurofighters to make visual contact with the aircraft, at 37,000 feet on 10 April.#aircraft pic.twitter.com/m8NNWtFZYn

— FL360aero (@fl360aero) April 12, 2023