Die Special Olympics Weltwinterspiele 2017 finden seit dem 14. März in Österreich statt. Austragungsorte der Spiele sind bis zum 25. März 2017 Graz, Schladming, Ramsau und Rohrmoos – allesamt in der Steiermark. Mehr als 3.000 Special Olympics Athleten aus 100 Nationen messen sich in den olympischen Sportarten Ski Alpin, Langlauf, Schneeschuhlauf, Snowboard sowie den in Graz ausgetragenen Bewerben Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floorhockey und Eisstockssport.

Entsprechend dem Slogan „Herzschlag für die Welt“ werden die Special Olympics Winterspiele in Österreich auch ein Anlaufpunkt für globale Diskussionen, Bewegung und Einbeziehung der Einflüsse, die Special Olympics auf das Leben von Menschen mit mentaler Behinderung hat, sein. Die Weltwinterspiele sind eine weltweite Bühne für die Athleten um Aufmerksamkeit zu erregen und Verständnis und Akzeptanz an jeden Teil der Welt zu vermitteln. Alle zwei Jahre kommen die Athleten auf der ganzen Welt zusammen um ihre athletischen Fähigkeiten zu präsentieren und den Geist von Special Olympics zu feiern.

Wir waren am gestrigen Sonntag in der Grazer Stadthalle um mit der Kamera Fotos der Bewerbe Floor Hockey, Floorball und Eisstockschießen einzufangen und anschließend in der Eishalle den Athleten beim Eiskunstlauf zuzusehen.

Floor Hockey

Floor Hockey ähnelt Eishockey, wird aber nicht auf dem Eis, sondern auf einem harten Untergrund gespielt. Das Spielfeld misst mindestens 24 Meter x 12 Meter und maximal 35 Meter x 20 Meter. Es gibt folgende Bewerbe bei den Spielen: Teambewerb und Unified Bewerb.

Floorball

Floorball wird mit Plastikschlägern und einem leichten Ball in der Halle gespielt. Der Tormann besitzt keinen Schläger. Das Spielfeld misst 20 Meter x 12 Meter. Individuelle Fähigkeiten und der Teambewerb 4 gegen 4 werden gespielt. Bei dieser schnellen Sportart geht es um Schnelligkeit, Kondition und das Erkennen von freien Lücken zwischen den Spielern um schnelle Pässe zu spielen.

Stocksport

Der Stocksport ist im Programm von Special Olympics Österreich seit einigen Jahren ein fixer Bestandteil. Bei den World Winter Games wird der Stocksport zum zweiten Mal durchgeführt. Es gibt folgende Bewerbe: Einzelbewerb und Teambewerb.

Eiskunstlauf

Beim Eiskunstlauf kann man als Einzelsportler, Paar oder Gruppe teilnehmen. Gezeigt werden – je nach Level – Drehungen, Sprünge, Fußtechnik oder weitere Bewegungen.

Am 24. März 2017 findet dieim Fußballstadion Liebenau statt. Tipp: Bis dahin sind regelmäßig Siegerehrungen der erfolgreichen Special Olympics Athleten am Grazer Hauptplatz zu sehen.

[box type=“info“]Mit einem speziellen Regelwerk wird es Sportlern aller Leistungsstufen ermöglicht an Bewerben teilzunehmen. Diese sind so strukturiert, dass die Sportler in einer homogenen Leistungsgruppe gegen Sportler mit vergleichbarem Leistungsniveau antreten – dies nennt man Divisioning. Auf Grund der Vorbewerbe-Ergebnisse wird der Finalbewerb durchgeführt. Die Gruppen umfassen immer mindestens drei und maximal acht Sportler. Bei Unified Bewerben treten Athleten mit als auch ohne Beeinträchtigung gemeinsam bzw. im Team an. Bei einem Round Robin Bewerb spielt jeder gegen jeden im Rahmen eines Rundenturniers (Floorball, Floor Hockey und Stocksport).

Für alle Sportarten gilt das internationale Regelwerk von Special Olympics.[/box]

