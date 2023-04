CityRadeln: 50. Ausfahrt bei der Best-of-S-Bahn-Tour (+Video)

Ein besonderer Tag für über 400 gut gelaunte und motivierte Radfahrer:innen, die voller Elan in die neue CityRadeln-Saison starteten und bei der Best of S-Bahn-Tour gleichzeitig ein Jubiläum erstrampelten.