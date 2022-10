Köflach: 32-jähriger soll mehrere Katzen getötet oder verwahrlost haben

Köflacher Polizisten kontrollierten am 3. August 2022 in Begleitung einer Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg die in der Wohnung gehaltenen Tiere eines 32-jährigen Mannes in Köflach. Die Beamten fanden vier verwahrloste und eine tote Katze.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Mannes an, für den auch ein aufrechtes Tierhalteverbot gilt. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich zum Vorwurf der Tierquälerei geständig.

Weiteren Tiertötungen gestanden

Bei der Ermittlungsarbeit stellte sich heraus, dass der 32-Jährige auch weitere Tiertötungen begangen haben könnte. Laut seinen eigenen Angaben habe er am Hof seiner Ex-Freundin vier Katzen getötet. Zudem besteht der dringende Tatverdacht, dass der Mann im Laufe der letzten Jahre weitere Tiere (vorwiegend Katzen) misshandelte. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete Hausdurchsuchungen an den betroffenen Wohnörtlichkeiten an. Die Polizisten stellten dabei vorwiegend digitale Beweismittel sicher.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des Verdächtigen an. Das Motiv der Taten dürfte am beeinträchtigten psychischen Gesundheitszustand des Mannes liegen. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

