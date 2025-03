Cybercrime-Training-Center erhält offiziell einen Leiter

Das Cybercrime-Training-Center (CCTC) als Einrichtung des Landeskriminalamtes Steiermark ist Teil der laufenden Kriminaldienstreform und beschäftigt mit sich der Vermittlung von praxisorientiertem Fachwissen im Themenbereich Cybercrime, welches durch den hohen Praxisanteil der Fortbildung, der technischen Ausstattung der Trainingsumgebung und der erfahrenen Vortragenden an die polizeiliche Grundausbildung anknüpft.

Im CCTC kommt eine gezielte Ausbildungsstruktur zur Anwendung, die speziell darauf angelegt ist, die fachliche Expertise der steirischen Polizistinnen und Polizisten kontinuierlich und systematisch zu erweitern.

Mit 1. März 2025 wird Chefinspektor Reinhard Gartner als Hauptsachbearbeiter und Kriminalbereichsleiter das Ruder über das Center in die Hand nehmen. Dieses befindet sich aktuell noch im Aufbau. Gartner trat im Jahr 1991 in den Exekutivdienst ein und verfügt mittlerweile über 33 Jahre Berufserfahrung. 20 Jahre davon widmete er sich dem Kriminaldienst.

In seiner Funktion hat er nun die Gesamtorganisation des Schulungsbetriebes, die Betreuung der Infrastruktur, das Erfassen neuer Kriminalitätsphänomene im Spannungsfeld von Cyberdelikten und die dementsprechende Anpassung des Lehrinhaltes über. Die Anpassung der Curricula erfolgt in Form einer Vernetzung und eines ständigen Austausches mit den weiteren Leitern der Cybercrime Trainingscenter in den österreichischen Bundesländern.

Foto LPD Stmk/Martinelli, v.l.: Landespolizeidirektor-Stv. Hofrat Mag. Alexander Gaisch, Chefinspektor Reinhard Gartner und Generalmajor Helmut Richter – Leiter des Büros Organsiation, Strategie und Dienstvollzug