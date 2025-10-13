Achtjährige in Kaindorf durch Schuss verletzt

In Kaindorf (Bezirk Leibnitz) kam es am Sonntagabend, dem 12. Oktober 2025, zu einem tragischen Unfall mit einem Luftdruckgewehr. Ein 31-jähriger Mann verletzte dabei offenbar versehentlich die achtjährige Tochter seiner Lebensgefährtin.

Nach bisherigen Ermittlungen übte der Mann gegen 17:15 Uhr hinter dem Wohnhaus Schießübungen auf Zielscheiben aus. Währenddessen dürfte das Mädchen unerwartet in die Schusslinie geraten sein. Sie erlitt dabei eine Verletzung im Bauchbereich.

Das Rote Kreuz versorgte das Kind noch an Ort und Stelle. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber die Achtjährige ins LKH Graz.

Die Polizei stellte das Luftdruckgewehr sicher und verhängte ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 31-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.