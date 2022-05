Volimo te Ivica Osim: So verabschieden sich Sturm-Fans vom Jahrhunderttrainer

Volimo te Ivica Osim: So verabschieden sich Sturm-Fans vom Jahrhunderttrainer

„Volimo te Ivica Osim“ - Wir lieben dich Ivica Osim, so hat sich Graz am 4. Mai vom Jahrhundert Trainer in der Sturmarena verabschiedet