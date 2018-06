Public Viewing WM 2018 in Graz

WM Public Viewing am Karmeliterplatz

Dasbei derist vom 14. Juni bis 15. Juli für Fußballfans eine tolle Möglichkeit um Live-Übertragungen der Fußballspiele in Russland gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten auf öffentlichen Plätzen oder in Grazer Lokalen anzusehen.

Bei der Public Viewing Area am Karmerliterplatz stehen Sitz- und Stehplätze sowie eine 44 m2 Videowall für die Fußballfans bereit. Der Eintritt ist gratis. Rucksäcke, Schirme und so weiter dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden und werden am Eingang abgenommen und deponiert. Veranstalter ist die Kleine Zeitung.

Public Viewing WM 2018 in Grazer Lokalen

Für die meisten Gastronomen wird die WM2018 natürlich ein willkommenes Geschäft sein. Zur Weltmeisterschaft können sich die Gäste auf Live-Übertragungen sowie spezielle Aktionen beim Essen und Trinken freuen.

Bereits bei der Fußball EM2016 machten wir einen Streifzug mit der Kamera durch die Grazer Innenstadt. In zahlreichen Gastgärten wurden kleine bis große TV-Geräte aufgestellt. Eines ist sicher. Wem die öffentlichen Public Viewing Plätze zu voll sind, kann gemütlich durch die Altstadt schlendern und dabei das Fußballspiel gut mitverfolgen. Oft hat man auch einen guten Blick auf die großen Bildschirme ohne im Gastgarten Platznehmen zu müssen. Gemütlicher und mehr Auswahl bei den angebotenen Speisen und Getränken bieten natürlich die Grazer Lokale beim gemeinsamen Fußball-schauen. Da in den meisten Gastgärten große Schirme aufgestellt sind, bleibt man hier im Gegensatz zu den öffentlichen Public Viewing Plätzen in Graz noch trocken, wenn es wie in diesem Monat schon öfter passiert, regnet.

Lokalbetreiber laden wir ein sich mit uns in Kontakt zu setzen um hier gelistet zu werden.

Public Viewing Tickets

Der Eintritt in die „WM-Arena“ ist wie bereits in den letzten Jahren gratis. Im WM-Sportler-Club der Kleinen Zeitung werden 300 überdachte Sitzplätze, gute Sicht auf die HD-Wall, Getränke und Snacks zu einem Preis von 35€ in der Vorrunde, 45€ ab dem 8tel Finale und 75€ für das Finale geboten. Kinder bis 6 Jahre in Begleitung gratis.