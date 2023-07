Laut Sportstadtrat Kurt Hohensinner war die Wanderoffensive ‚7 Summits‘ eine der erfolgreichsten Aktionen im Jahr 2021, die Graz im wahrsten Sinne des Wortes bewegt hat. Insgesamt 2.130 vollständig gestempelte Wanderpässe wurden im Sportamt abgegeben und haben sich ihre Grazer Wandernadel gesichert. Mehr als 100 Athletinnen und Athleten haben die „Seven Summits Extrem“, also das Absolvieren aller sieben Gipfel ohne Pause, absolviert.

Die ‚7 Summits‘ haben dazu geführt, dass unzählige Grazerinnen und Grazer zum Wandern gefunden haben. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir dieses Erfolgsprojekt neu auflegen können.

so Hohensinner.

7 Summits Reloaded

In der BIG wird am kommenden Wochenende der neue Sammelpass aufgeklebt sein. Dann heißt es die sieben höchsten Erhebungen von Graz und im Umland zu erklimmen:

Schloßberg/Hackher-Löwe

Lustbühel

Fürstenstand auf dem Plabutsch

St. Johann und Paul

Platte

Buchkogel

Schöckl

Auf jedem dieser Gipfel kann man sich einen Stempel abholen. Nicht nur die Ziele werden mit neuen Tafeln, Stempeln und „Gipfelbüchern“ versehen, sondern auch die Sammelpässe werden neu aufgelegt und damit der Wanderlust der Grazerinnen und Grazer dadurch ein neuer Antrieb verliehen. Eine wesentliche Neuerung ist eine Yellow Edition:

Mit dieser Erweiterung durch die „Yellow Edition“ kommen zu den bereits bewährten 7 Wanderzielen weitere 7 hinzu. Ich freue mich auf viele neue Familien, die dadurch die Freude an der gemeinsamen Wanderung kennen lernen und für sich selber Lieblingspunkte oder jeweils neue Wege entdecken. Für die ganz ehrgeizigen Wanderer, Läufer oder Mountainbiker gibt es die Möglichkeit alle Ziele hintereinander ohne Unterbrechung zu bewältigen. Damit werden die 7-Summits-Extrem zu den 2 x 7-Summits-Extrem und damit eine neue sportliche Herausforderung.

schmunzelt Klaus Höllbacher, Ideengeber und selbst passionierte Sportler.

Die Neuauflage der „7 Summits“ sei auch ein wesentlicher Beitrag für die Stadt als Mitglied im internationalen Städtenetzwerk „Global Active Cities“. Julia Meder, Obfrau des Vereins Global Active City Graz, unterstreicht:

Wir möchten diesen Titel in Ehren halten und natürlich weiterhin daran arbeiten den Anforderungen an eine Global Active City zu entsprechen. Mit dem 7 Summits-Sammelpass präsentieren wir einen neuen Anreiz für einen aktiven Sommer und die Zeit darüber hinaus. Wer eine der beiden Editionen (Classic oder Yellow) oder beide vollständig absolviert hat, kann den ausgefüllten Sammelpass an den Verein ‚Active City Graz‘ schicken und erhält dafür eine Wandernadel.

Wandern für den guten Zweck

Die neue Auflage der „7 Summits“ wird auch Teil von GET MOVING der Krebshilfe Steiermark. Mit der Bewegungsinitiative GET MOVING möchte die Krebshilfe Steiermark alle Steirer:innen zu einem „bewegteren“ und damit gesünderen Lebensstil motivieren – und als Benefiz-Aktion gleichzeitig Spenden für die kostenlose Betreuung von Krebspatient:innen und deren Familien in der Steiermark sammeln.

Für jeden ausgefüllt zurückgeschickten Sammelpass gibt es dank der Unterstützung der Partner eine 5 Euro Spende an die Krebshilfe Steiermark. Der Erlös der Aktion kommt zur Gänze der kostenlosen Begleitung und Betreuung von Krebspatient:innen und deren Angehörigen in der Steiermark zugute.

Christian Scherer, Geschäftsführer Krebshilfe Steiermark:

Leider ist zu wenig bekannt, dass etwa ein Drittel der Krebserkrankungen durch ungesunden Lebensstil, u.a. durch körperliche Inaktivität, verursacht wird und daher vermeidbar wäre. Wir freuen uns daher sehr über diese tolle Bewegungsaktion der Stadt Graz und hoffen, dass möglichst viele steirische Gemeinden diesem gesunden Beispiel folgen. Wir wünschen allen Grazer:innen viel Spaß an der Bewegung beim Gipfel-Sammeln und danken unseren Partnern für die damit verbundene Spende!

Foto: Stadt Graz/Fischer; v.l.: Klaus Höllbacher (Ideengeber), Julia Meder (Obfrau Active City Graz), Birgit Jungwirth (Krebshilfe Steiermark), Sportstadtrat Kurt Hohensinner