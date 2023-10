Innenminister: Terrorwarnung in Österreich auf zweithöchste Stufe erhöht

Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner informierten heute in einer Pressekonferenz über die Sicherheitslage in Österreich: Die Terrorwarnung wird auf die zweithöchste Stufe angehoben. Diese Stufe bedeute eine „konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr“.

Laut Bundesheersprecher Bauer wird die Anzahl der Soldaten im Assistenzeinsatz zur Botschaftsbewachung in Wien von 100 auf 190 erhöht. Zusätzlich wird eine gemeinsame Stabsstelle aller drei Nachrichtendienste eingerichtet.

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang:

Wir haben einen barbarischen Angriff der radikalislamistischen Terrororganisation Hamas auf das israelische Volk erleben müssen. Seither erreichen uns laufend neue Schreckensnachrichten und Bilder unfassbarer Gewalt. Darunter auch Terroranschläge in Europa. In dieser Situation der weltweit spürbaren Spannungen ist es wichtig, besonnen vorzugehen. Wir sehen es daher als wichtigen und richtigen Schritt, präventiv die Sicherheitsmaßnahmen und die Polizeipräsenz in ganz Österreich wie auch in der Steiermark zu erhöhen.