Verkehrskonzept Lendplatz Süd wird ab 26. April umgesetzt

Die Umsetzungsarbeiten für das Verkehrskonzept Lendplatz Süd starten mit 26. April und werden voraussichtlich bis Ende Mai dauern. Primär soll es dabei um Verkehrsberuhigung und mehr Aufenthaltsqualität für das Viertel zwischen Lendplatz und Mariahilferplatz gehen. Entwickelt wurde das Konzept in einer rund zweijährigen Planungsphase unter Federführung der Abteilung für Verkehrsplanung. Bezirk, Bewohnerschaft und Gewerbetreibende waren laut Elke Kahr von Beginn an eingebunden.

Umgesetzt werden eine:

Die Verkehrsmaßnahmen werden durch temporäre Möblierungen im Straßenraum in Form von Baum- und Pflanztrögen sowie Sitz- und Aufenthaltsmöbeln gestalterisch ergänzt. Zusätzlich erfolgen 7 neue dauerhafte Baumpflanzungen. Die gepflasterten Gehsteige mit den Randleisten bleiben bestehen, in Begegnungszone und FUZO wird die veränderte Nutzung neben der Möblierung durch kreisförmige gelbe Farbflächen unterstützt.

Stadträtin Elke Kahr sieht in den gesetzten Maßnahmen einen gelungenen Schritt zur Weiterentwicklung des Lend-Viertels:

So konnte einiges an Verbesserungen erreicht werden. Für die Zukunft besteht immer noch die Möglichkeit, die gestalterischen Provisorien in dauerhafte Lösungen bzw. mit geringen Änderungen die Begegnungszone in eine FUZO umzuwandeln.