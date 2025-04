In der Osterwoche kommt es zu nächtlichen Verkehrsbehinderungen in der Grazer Elisabethstraße. Von Montag, 14. April, bis Mittwoch, 16. April, wird die Straße zwischen der Glacisstraße und der Strassoldogasse jeweils von 19 bis 5 Uhr früh vollständig gesperrt. In diesem Zeitraum erneuert die Baufirma die Asphaltdecke im Zuge des laufenden Großbauprojekts.

Während der Nachtsperren ist die Zufahrt in die Seitenstraßen aus Richtung LKH nur eingeschränkt möglich. Direkt im betroffenen Abschnitt der Elisabethstraße ist keine Zufahrt gestattet. Einsatzfahrzeuge von Rettung, Feuerwehr und Polizei haben selbstverständlich jederzeit Vorrang.

Das umfassende Straßenbauprojekt in der Elisabethstraße läuft seit Mai 2024. Es beinhaltet neben der Generalsanierung auch eine Neuaufteilung der Verkehrsflächen: In Zukunft gibt es in beide Richtungen eigene Busspuren und großteils jeweils nur eine Fahrspur für den Individualverkehr. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan.

Bis November 2025 soll das gesamte Projekt abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf sechs Millionen Euro, wovon die Stadt Graz und beteiligte Leitungsträger etwa die Hälfte tragen.

Der erste Bauabschnitt bis zur Merangasse ist nahezu fertig. Im Anschluss folgt der zweite Abschnitt bis zur Hartenaugasse. Auch hier stehen Leitungsverlegungen sowie die Sanierung von Fahrbahn und Gehsteigen an.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Schutz der Platanenallee.

Das Team rund um Projektleiter Georg Neuhold (Abteilung 16 – Verkehr und Landeshochbau) achtet gezielt auf den Erhalt der 13 bestehenden Platanen. Schutzmaßnahmen für die Stämme und sogenannte Wurzelbrücken sichern die Bäume während der Arbeiten. Zusätzlich sorgen Belüftungs- und Bewässerungsöffnungen für eine optimale Versorgung des Wurzelwerks.

Auch während der Arbeiten im zweiten Abschnitt bleibt jeweils eine Fahrspur pro Richtung offen, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.

