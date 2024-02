Graz Linien und AlstomTransport Austria GmbH haben am 31. Jänner 2024 offiziell den Vertrag über den Kauf und die Wartung von 15 hochmodernen Flexity-Straßenbahnen für die steirische Landeshauptstadt unterzeichnet.

Die neuen Flexity-Trams seien nicht nur für Graz ein Gewinn, sondern haben sich weltweit bereits in über 2000 Exemplaren bewährt, darunter in Städten wie Wien, Linz, Innsbruck, Zürich und Brüssel. Ein weiterer Pluspunkt des Auftrags an Alstom sei der Produktionsstandort in Wien, was bedeutet, dass ein bedeutender Teil der Wertschöpfung in Österreich verbleibt.

Die Produktion der Flexity-Straßenbahnen startet 2024, und die Auslieferung ist für 2025 geplant. Spätestens ab der Fertigstellung des Projekts „Innenstadtentlastung“ im November 2025 sollen die ersten dieser modernen Straßenbahnen den öffentlichen Verkehr in Graz attraktiver machen.

Die Finanzierung dieses Großprojekts beläuft sich auf rund 68 Millionen Euro für die Straßenbahnen und einen zusätzlichen zweistelligen Millionenbetrag für die Infrastruktur. Insgesamt investiert die Stadt Graz etwa 100 Millionen Euro in die Zukunft des öffentlichen Verkehrs.

Flexity-Garnituren von Alstom bieten

Fahrgastkapazitäten von 200 Personen

2 Rollstuhlplätze und geräumige Multifunktionsbereiche

Modernes 5-teiliges Multigelenksfahrzeug mit stufenlosem Innenraum, daher fast 100 % barrierefrei

Optimiert für hohe Transportkapazität und raschen Fahrgastwechsel

Niedrige Einstiegshöhe von 215 mm – ideal für Graz mit seinen 110 mm-Bahnsteigen

Unsere Flexity Niederflurstraßenbahnen sind genau das richtige Produkt für die steirische Landeshauptstadt und ein attraktives klimafreundliches Mobilitätsangebot. Mit der extrem niedrigen Einstiegshöhe von 215mm fällt das Einsteigen in die Straßenbahn besonders leicht, womit die Barrierefreiheit in der Stadt Graz deutlich verbessert wird.

so Lilian Meyer, Managing Director bei Alstom Österreich.

Grazer Straßenbahnen im Vergleich

Flexity von Alstom Variobahn Cityrunner Fahrgastkapazität 200 Personen 145 Personen 142 Personen Stehplätze 140 98 90 Sitzplätze 60 47 52 Fahrzeuglänge 33,81m 27,47m 27m Fahrgastdoppeltüren 6 4 4 Anzahl der Fahrwerke 3 3 3

Grafik: Döllmann Design + Architektur ZT GmbH

