Mit Video und Umfrage. Künftig kann bei Demonstrationen oder anderen betrieblichen Vorkommnissen, die zu Sperren in der Innenstadt führen, der Straßenbahnbetrieb über die Entlastungsstrecke Neutorgasse geführt werden.

So hat sich die Neutorgasse verändert

Seit 8. Juli ist die Grazer Neutorgasse wieder für den Verkehr freigegeben. Erstmal bis September 2025 nur als Einbahn von Nord nach Süd, danach in beide Richtungen. Schon jetzt fahren Regionalbusse bis September 2025 fünf provisorische Haltepositionen in der Neutorgasse an. Den Normalbetrieb mit Fahrgästen nehmen die neue Bim-Linien (16 und 17) mit Ende November 2025 auf.

Nach dem Umbau bietet die Neutorgasse mehr Grün, doppelt so viel Platz für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen, sowie neue Gleise. Während die Gesamtbreite der begehbaren Flächen vor dem Umbau zwischen 5,1 und 6,5 Meter betragen hat, stehen den Fußgänger:innen und Radfahrer:innen nun 12,8 bis 14,2 Meter zur Verfügung. Hier ein Video von der ersten Fahrt durch die „neue“ Neutorgasse:

Unser Eindruck ist, dass die Neutorgasse nach dem Umbau einen gewissen Flair gewonnen hat. Früher hatten wir die Neutorgasse nur als Durchzugsstraße wahrgenommen. Vor dem Umbau einen Parkplatz in der Neutorgasse zu finden, war eher dem Zufall bedingt. Jetzt sind laut unserer Zählung auf Google Streetview 10 Parkplätze und zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze weggefallen. Vermutlich werden sich in Zukunft ansässige Geschäfte über eine höhere Kundenfrequenz durch die Straßenbahn freuen dürfen.

Im Zuge der Gleisbauarbeiten wurden auch neue Leitungen verlegt und zwar für Kanal, Wasser, Gas, Fernwärme, Strom und Telekommunikation. Bis Herbst 2024 werden laut der Stadt Graz noch Sträucher gepflanzt und die Oberleitung für die Straßenbahnen errichtet.

Fotovergleich – Vor und nach dem Umbau

Die neue zweigleisige Strecke zweigt von der bestehenden Straßenbahnstrecke westlich des Jakominiplatzes auf Höhe der Schmiedgasse ab. Die Strecke führt auf straßenbündigem Gleiskörper über die Radetzkystraße, die Neutorgasse, den Andreas-Hofer-Platz, die Belgiergasse und die Vorbeckgasse. Die Strecke mündet im Kreuzungsbereich Annenstraße/Vorbeckgasse in die bestehende Strecke der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 ein.

Änderungen rund um die Neutorgasse

Die Kaiserfeldgasse wird im Abschnitt ab der Neutorgasse bis zur Herrengasse im Juli zur Begegnungszone. Bis zur baulichen Sanierung der Baumstandorte und Anpassung der Oberflächen im Frühjahr 2025 wird eine temporäre Gestaltung als sogenannte Testphase für die unterschiedlichen Nutzungen umgesetzt.

wird im Abschnitt ab der Neutorgasse bis zur Herrengasse im Juli zur Begegnungszone. Bis zur baulichen Sanierung der Baumstandorte und Anpassung der Oberflächen im Frühjahr 2025 wird eine temporäre Gestaltung als sogenannte Testphase für die unterschiedlichen Nutzungen umgesetzt. Die Errichtung der neuen Innenstadtradroute am Joanneumring sowie die angrenzenden Abschnitte in der Raubergasse und Schmiedgasse bis zur Kaiserfeldgasse befinden sich bereits in Umsetzung. Diese sollen bis Ende Oktober 2024 fertiggestellt werden.

sowie die angrenzenden Abschnitte in der Raubergasse und Schmiedgasse bis zur Kaiserfeldgasse befinden sich bereits in Umsetzung. Diese sollen bis Ende Oktober 2024 fertiggestellt werden. Tegetthoffbrücke : Mitte Juli erfolgt der Einhub des zweiten und nördlichen Brückentandems. Im Detail – Am 12. Juli ab 20 Uhr Einfahren des Tandems auf das neue südliche Brückenelement, 13. Juli Antransport und Aufbau der 650-Tonnen Kräne am Marburger Kai und am Grieskai, 14. Juli ab 7 Uhr Einhub des nördlichen Tandems in die zukünftige Endlage.

Ende November 2024 wird die Tegetthoffbrücke wieder für den Verkehr freigegeben.

: Mitte Juli erfolgt der Einhub des zweiten und nördlichen Brückentandems. Im Detail – Am 12. Juli ab 20 Uhr Einfahren des Tandems auf das neue südliche Brückenelement, 13. Juli Antransport und Aufbau der 650-Tonnen Kräne am Marburger Kai und am Grieskai, 14. Juli ab 7 Uhr Einhub des nördlichen Tandems in die zukünftige Endlage. Ende November 2024 wird die Tegetthoffbrücke wieder für den Verkehr freigegeben. Bis September 2025 werden in der Belgiergasse die Bim-Gleise verlegt, die Oberleitungen für die Straßenbahnen montiert, Gehsteige und Fahrbahn wieder errichtet. Die Arbeiten sind hier zu rund 20 % erledigt.

die Bim-Gleise verlegt, die Oberleitungen für die Straßenbahnen montiert, Gehsteige und Fahrbahn wieder errichtet. Die Arbeiten sind hier zu rund 20 % erledigt. In der Vorbeckgasse sind die Gleise sind zu 70 % verlegt. Der Gleisbogen in die Belgiergasse wird noch heuer verlegt. 2025 erfolgt der Gleisanschluss zur Annenstraße.

