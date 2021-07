Mit der Jahreskarte Graz können vom 26. Juli bis 8. August 2021 städtische Verkehrsmittel in Wien, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck kostenlos genutzt werden.

Rund 50.000 GrazerInnen besitzen eine Jahreskarte für die Öffis. Entweder in Form der „Jahreskarte Graz“ oder der übertragbaren Jahreskarte. Sie alle können sich nun über ein ganz besonderes Angebot freuen – kostenlose Nutzung der Öffis in anderen österreichischen Großstädten.

Zwischen 26. Juli und 8. August können alle BesitzerInnen einer

auch in Wien, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck die dortigen Öffis kostenlos nutzen.

Ich freue mich sehr über die Aktion, die ein Ausdruck des Dankeschöns ist für alle Jahreskarten-KundInnen, die den Öffis auch in schwierigen Zeiten der Coronakrise die Treue gehalten haben. Mit der Jahreskarte sind Öffi-NutzerInnen nicht nur günstig und klimaschonend unterwegs, sondern genießen immer wieder besondere Aktionen und Angebote. Gerade für einen Städtetrip bieten sich die Öffis optimal an, um die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten bequem zu erkunden. Ich freue mich schon auf viele Graz-BesucherInnen und wünsche schöne Tage in den Partnerstädten.