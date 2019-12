Mit einer Stundenkarte der Holding Graz Linien kann man jeden Freitag statt nur einer Stunde den ganzen Tag bis 24 Uhr mit Bus & Bim fahren. Diese Aktion gilt vom Dezember 2019 bis Ende Februar 2020.

Achtung: In der Vorweihnachtszeit gilt diese Aktion vom 10. bis 24. Dezember 2019 an allen Tagen der Woche !

Mit der Initiative „Meine Luft – Reine Luft“ von der steiermärkischen Landesregierung und den steirischen Verkehrsunternehmen soll ein Anreiz zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr gegeben werden um die Luftschadstoffe im Winter zu reduzieren.

Jedes Jahr erreicht die Belastung der Luft durch die meisten Luftschadstoffe im Winter ihren Höhepunkt. Grund ist die Witterungssituation in Kombination mit den landschaftlichen Gegebenheiten in der Steiermark: Kalte Luft sinkt im Winter bei stabilen Wetterlagen nach unten in die Becken und Täler. Bei geringen Niederschlägen und wenig Wind kann es über viele Tage hinweg zu ausbleibendem Luftaustausch kommen. So sammeln sich ausgestoßene Luftschadstoffe in der kalten, bodennahen Luftschicht. Das Ergebnis: In diesem Zeitraum werden dadurch die höchsten Konzentrationen von Luftschadstoffen gemessen.