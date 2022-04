Die Nintendo Switch zählt zu den beliebtesten Spielekonsolen, die aktuell auf dem Markt erhältlich ist. Ein großer Vorteil dieser Spielekonsole ist die Mobilität und der große Bildschirm. Natürlich kann sowohl die Standard und die neue OLED Version auch stationär an einem großen TV-Gerät betrieben werden. Damit kommt Spielespaß ins heimische Wohnzimmer im großen Format.

Nachdem die Nintendo Switch OLED veröffentlicht wurde, sind drei verschiedene Nintendo Switch-Modelle auf dem Markt erhältlich. Bei all diesen verschiedenen Modellen der Nintendo Switch kann es schwierig sein, sich zurechtzufinden, insbesondere wenn du nicht mit den Besonderheiten jeder dieser Konsolen vertraut bist. Hier findest du Tipps, welche dir bei der Auswahl für eines der drei Modelle helfen können.

Die 3 verschiedene Versionen der Nintendo Switch:

Nintendo Standard Edition

Das Basismodell, das wir seit vielen Jahren kennen und das Konsolen Spieler sowohl im tragbaren Modus als auch mit dem Fernsehen spielen können. Mit der Einführung der Nintendo Switch OLED hat dieses Modell zwangsläufig Anspruch auf attraktive Ermäßigungen und bleibt die Wahl, zu setzen, wenn du beabsichtigst, vor allem auf deinem Fernseher zu spielen, da die beiden anderen Modelle hier keine Vorteile bringen werden.

Nintendo Switch Lite

Der Nintendo Switch Lite ist das tragbarste der drei Modelle, da er der kleinste der Switches ist, der problemlos überall hin mitgenommen werden kann. Es hat kein Dock, was bedeutet, dass es unmöglich ist, es mit dem Fernseher zu verbinden. Diese Version hat auch keine Joy-Con, was das Interesse an bestimmten Spielen ein wenig nimmt.

Sie ist jedoch ideal für diejenigen, die ihre Konsole einfach transportieren möchten und hauptsächlich im tragbaren Modus spielen. Mit ihrer Farbdarstellung spricht sie sowohl Kinder als auch Erwachsene an und ist robust genug, um den Transport nicht scheuen zu müssen. Die Nintendo Switch Lite ist auch die billigste Switch, der perfekt für Gelegenheitsspieler oder diejenigen ist, die die Konsole zu einem Schnäppchenpreis kaufen möchten, während sie dennoch den größten Teil des Katalogs genießen können.

Nintendo Switch OLED

Wie der Switch Lite richtet sich dieses OLED-Modell eher an Spieler, die tragbaren Spielen Vorrang einräumen. Aber wo die Switch Lite seine Stärke aus einem attraktiven Preis zieht, ist es der Bildschirm, den die Switch OLED bietet, der den Unterschied ausmachen wird. Mit einem größeren und helleren Bildschirm bietet dieses Modell im Vergleich zu den beiden anderen Modellen echten visuellen Komfort im tragbaren Modus.

Ein Leistungsgewinn ist nicht zu verzeichnen, aber die Qualität des Bildschirms ist ein nicht zu vernachlässigender Bonus, der erklärt, warum es das teuerste Modell ist.

Was kostet die Nintendo Switch und gibt es Bundles?

Viele Konsolen werden mit Spiele angeboten, dies wird als Bundle bezeichnet. Zum Beispiel gab es bei der Wii U im mit Mario Kart 8, wodurch man etwas weniger bezahlen konnte, als wenn man es separat gekauft hätte.

Nintendo plant derzeit nicht, seine Konsole als Bundle zu verkaufen. Allein der Preis liegt bei etwa für die Switch in der Basisversion kostet 300 €. Für diese Summe bekommt man die Konsole, die beiden Joy-Cons, die Halterung für deren Montage, die Dockingstation zum Anschließen der Konsole an den Fernseher und das Ladegerät.

Die Switch OLED kostet zurzeit circa 400 € und somit 100 € mehr als die Basisversion.

Mittlerweile gibt es für die Nintendo Switch viele verschiedene Spiele, die es auch für andere Konsolen gibt. Wenn Sie bekannte Spiele, wie FIFA oder Mario Kart spielen wollen, geht das auch auf der Switch.

Wie viele Personen können gleichzeitig auf einer Switch spielen?

Zuvor erlaubte der Switch nur 4 Personen, sich gleichzeitig zu verbinden. Aber der japanische Hersteller hat seine Konsole verbessert und es ist jetzt möglich, 8 davon über ein drahtloses lokales Netzwerk zu verbinden. Dank dieser Lösung können also 8 Personen gleichzeitig die Spiele spielen.

Joy-Cons sind komfortabel und haben eine gute Akkulaufzeit

Joy-Cons sind kleine, veränderliche Controller. Dafür sind sie für Menschen mit großen Händen nicht geeignet.

In Bezug auf das Akku der Joy-Cons kannst du diese bis zu 24 Stunden lang betreiben, bevor sie aufgeladen werden müssen. Denke im Idealfall daran, sie immer an dien Strom anzuschließen, wenn sie nicht verwendet wird.

Wie lange hält der Akku der Switch und wie kann sie aufgeladen werden?

Die Laufzeit der Nintendo Switch hängt von der für den Bildschirm eingestellten Helligkeit und dem laufenden Spiel ab. Wenn du beispielsweise Zelda mit reduzierter Helligkeit spielst, kann die Konsole bis zu vier Stunden durchhalten. Wenn die Helligkeit jedoch maximal ist, dauert es etwa zwei Stunden.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Laufzeit bei weniger anspruchsvollen Spielen auf bis zu 5 Stunden ansteigen kann.

Um die Konsole aufzuladen, schließt du sie einfach an deinem USB-Typ-C-Netzteil an. Für diejenigen, die nicht über diese Ausrüstung verfügen, wird empfohlen, das USB-Typ-C-Kabel von deinem Smartphone zu verwenden.

Leistung der Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist mit einem Nvidia Tegra X1-Mobilprozessor ausgestattet – der Chip kann 4k-Videostreams decodieren. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein „kundenspezifisches“ Gerät handelt (das heißt, es wurde von Nvidia auf Wunsch von Nintendo modifiziert), konnte seine genaue Leistung nie bestimmt werden. Auch wenn es eine gute Wiedergabe für Spiele bietet, hält es nicht mit denen von Konsolen wie der Xbox One, der PlayStation 4 mit. Seine Leistung kann mit der einer PS3 verglichen werden.