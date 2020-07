Im Norden der Steiermark, wo sich Steirer schon fast als Niederösterreicher fühlen, liegt der himmlische Ort Mariazell. Zumindest wenn es nach den zahlreichen Pilger geht, die eine Pilgerfahrt zur bekannten Basilika in Mariazell unternehmen.

Der Sommer lässt sich in der Steiermark blicken. Der Wetterbericht sagt zwar nicht so warme Temperaturen wie in Graz an, aber Sonnenschein und 19 Grad. Genau richtig für einen Ausflug in die Sommerfrische! Zeitig in der Früh geht es los über die Autobahn in den Norden der Steiermark. Dieses mal wählen wir die Abfahrt St. Marein, denn eine Fahrt durch Kapfenberg, vorbei an den Industrieanlagen mitten im morgendlichen Verkehr, lockt nun wirklich nicht. Dafür aber die Fahrt über den Pogusch hinunter nach Turnau (Tipp: Bei der Konditorei Seidl gibt es köstliche Mehlspeisen), weiter über den Seebergsattel. Nach etwas mehr als 1 ½ Stunden erblicken wir bereits die Marizeller Basilika durch die Windschutzscheibe.

Erholung am Erlaufsee im Mariazellerland

Aber bevor wir uns das Zentrum von Mariazell ansehen, fahren wir zum Erlaufsee. Dazu gibt es mehrere Anfahrtmöglichkeiten, wir wählen die kürzere Anfahrt, die am Mariazeller Bahnhof vorbeiführt. Für Eisenbahnfreunde ist es immer wieder eine Freude, dabei einen Blick auf die Eisenbahn zu werfen. (Tipp: Die Fahrt mit dem „Himmelstreppe“ Zug ist ein landschaftliches Erlebnis. Wir machten diese im vorigen Winter.) Nach 10 Minuten Autofahrt erreichen wir den Erlaufsee.

Hier können Ausflügler ein erfrischendes Bad nehmen, einen Spaziergang oder Wanderung am und um den See unternehmen, oder einfach nur den Ausblick auf den See genießen. Ach ja, natürlich kann man auch auf dem Erlaufsee ein kleines Boot mieten und über den See strampeln. Neuerdings fährt auch ein kleines Ausflugsboot am Erlaufsee. Wir entscheiden uns aber für eine gemütliche Wanderung auf der rechten Seeseite, die wir bis dahin noch gar nicht kannten.

Hinweis: Die Parkplätze am Erlaufsee sind im Sommer kostenpflichtig.

Die Bäume am See rauschen im Wind, das Wasser plätschert gegen das Ufer und wir gehen Schritt für Schritt auf der Straße (Zufahrt nur für Anrainer erlaubt, deswegen kaum Autos) zum nördlichsten Punkt vom Erlaufsee. Ein besonderer Ort um den See im Mariazeller Land zu genießen. Dieser Wanderweg eignet sich auch gut für Familien mit Kinderwagen. Obwohl ein Wanderung um den Erlaufsee möglich ist, spazieren wir auf der gleichen Strecke zurück und machen einige Fotos vom Erlaufsee. Bis es vor Mittag Zeit wird, wieder nach Mariazell zu fahren.

Mariazell und Basilika sind eins

Wenn ein Foto von Mariazell gezeigt wird, ist die Basilika Mariazell als prägendes Motiv im Zentrum des Stadt, meistens darauf zu sehen. Sie gibt optisch Innen und Außen einiges her.

Zum zentralen Platz des Wallfahrtsortes zieht es alle Besucher. Die Flaniermeilen befinden sich hier, mit klingenden Geschäften wie Pirker Lebkuchen, Kaufhaus Arzberger und ein paar Gasthäuser & Restaurants wie der Mariazellerhof und Hotels.

Nicht weit entfernt befindet sich zu Fuß die Talstation der Mariazeller Seilbahn auf die Bürgeralpe. Obwohl Mariazell dem Wintersport inklusive dem berühmten Mariazeller Advent verschrieben ist, ein Ausflug lohnt sich auch vom Frühling bis in den Herbst. Besonders wenn Graz vor Hitze stöhnt, im Mariazellerland hat es laut Wikipedia im August durchschnittlich 21,1 Grad.

Beim Thema Parken in Mariazell ist die Stadt relativ gut aufgestellt. Im Zentrum rund um die Kirche und den Einkaufsstraßen befinden sich gebührenpflichtige Kurzparkzonen, einige gebührenpflichtige Parkpflächen sowie kostenlose Parkmöglichkeiten in einer gewissen Entfernung von der Basilika. Bisher reisten wir nach Mariazell immer mit dem Auto oder Motorrad an, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt man hierzu den Zug von Graz nach Bruck an der Mur und steigt dann in die Buslinie 172 um.

Beim Mittagessen im Mariazellerhof plaudern wir mit Ortsansässigen wie Fred Lindmoser und seiner Runde über das Leben in Mariazell, während wir uns eine Rindsroulade gut schmecken lassen. Nach dem Essen kaufen wir für die daheim gebliebenen verschiedene Sorten Lebkuchen (die Auswahl ist groß!) im gleichen Haus.

Die Sonne leuchtet die Basilika in der Nachmittagssonne, es sind noch kaum Besucher unterwegs – ideale Bedingungen noch ein paar Filmaufnahmen zu drehen. Bis es schlussendlich für uns wieder Zeit ist, sich erholt und mit dem kulinarischen Mitbringsel aus Mariazell ins Auto zu setzen und zurück nach Graz zu fahren und bei der Rückfahrt noch einen Zwischenstopp beim Hubertussee im Mariazellerland einzulegen.

